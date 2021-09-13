Лазер, зокрема, може допомогти позбутися проблеми "мертвої зони", що виникає при очищенні звичайними двірниками.

Компанія Tesla Ілона Маска запатентувала метод очищення скла автомобілів за допомогою лазерних променів, який можна застосовувати також до сонячних панелей або скла хмарочосів.

Параметри лазерних імпульсів пропонується виставляти так, щоб ті не проникали через скло і не шкодили пасажирам або техніці всередині машини, пише N+1.

Tesla повідомила про ідею використовувати для очищення скляних поверхонь лазери ще у 2019 році, а тепер отримала патент на цей метод.

Зазначається, що інновація, ймовірно, може допомогти позбутися проблеми "мертвої зони", куди за використання звичайних двірників не дістає щітка, а також зробити процес очищення якіснішим.

Читайте такожУ Норвегії автопілот Tesla врятував п'яного водія від можливої аварії (відео)Для цього в різних частинах кузова машини можуть бути встановлені лазерні випромінювачі, а також спеціальні детектори бруду, води та інших забруднень. Після виявлення забруднення система змушує випромінювачі випускати імпульси, що випаровують зайві елементи зі скла. Скло при цьому пропонується покривати відбиваючими або поглинаючими речовинами, такими як оксид індію-олова.

Автори технології пропонують чистити таким чином майже всі скляні поверхні в автомобілі, зокрема, поворотники та камери.

Раніше компанія Tesla запатентувала інноваційне кермо, що поєднує в собі функції управління автоматичною трансмісією.

А в центрі Києва випробували "незаконний" автопілот Tesla. Хакери "злили" в інтернет програмне забезпечення для безпілотних поїздок на електрокарі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова