Хакери вже "злили" в Інтернет програмне забезпечення для безпілотних поїздок на електрокарі.

Поки автомобільна компанія Tesla продовжує випробування своєї системи автопілота Full Self-Driving (FSD), вона вже просочилася у відкритий доступ і як наслідок випробовується в різних країнах, зокрема Україні.

Про це повідомляє Electrek.

Один з автопілотів встановили на машину Tesla в Києві - тест-драйв програмі вирішили влаштувати в самісінькому центрі української столиці.

Відео випробувань були опубліковані на одному з YouTube-каналів:

Блогери вирішили відправити свій електрокар від червоного корпусу КНУ (вул. Володимирська) до Львівської площі.

Читайте такожУ Норвегії автопілот Tesla врятував п'яного водія від можливої аварії (відео)І хоча програмне забезпечення натрапило на певні труднощі в плані сприйняття навколишнього середовища, автопілот гідно впорався з низкою ситуацій в незнайомому місті.

Зокрема, у FSD не виникло проблем з розпізнаванням сигналів світлофора, дорожньої розмітки, поворотами на перехрестях і маневрами із зустрічними автомобілями.

Журналісти зазначають, що автор відео користувався версією прошивки 8.2 FSD Beta, хоча в Україні Tesla своє програмне забезпечення ще не випустила.

Звідки в українців з'явилася "сірий" автопілот, вони не уточнили, але джерела видання заявили про витік файлів бінарних прошивок Tesla FSD Beta, які були поширені хакерами.

Нагадаємо, раніше інші власники автомобілів Tesla поскаржилися на те, що під час їзди в нічний час авто дивно реагують на місяць.

Автор: Станислав Кожемякин