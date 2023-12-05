Збитки від пасажирських перевезень для "Укрзалізниці" становлять більше 12 млрд грн.

"Укрзалізниця" зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, що дозволить оновити парк вагонів та зменшить загальні збитки від пасажирських перевезень.

Як повідомляє прес-служба перевізника, нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року.

"У попередні роки для залучення пасажиропотоку "Укрзалізниця" застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн. Зміна тарифів дозволить "Укрзалізниці" втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ - Варшава - Київ, попит на який лишається ажіотажним.

Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте на поїзди з Дніпра - у межах 4-11%, з Харкова - 17-48%, з Києва - 15-47%.

Також у межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в "Інтерсіті+" Київ - Перемишль - Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса - у діапазоні 37-49%.

В УЗ відмічають, що без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Крім того, компанія не підвищувала тарифи на соціально важливі приміські перевезення. В УЗ наголосили, що цей сегмент залізничних перевезень лишається для перевізника найзбитковішим. Також компанія продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

"Укрзалізниця" – останні новини

21 листопада в УЗ презентували новий графік руху поїздів на 2024 рік, згідно якого призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і три міжнародних. Крім того, очікується поліпшення 19 рейсів по Україні і за кордоном, а також нові повідомлення для регіонів.

УЗ на свята відкрила продаж квитків на нові поїзди до гір з різних куточків країни.

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