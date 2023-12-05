Квитки на всі поїзди вже доступні в застосунку УЗ, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" на різдвяно-новорічні свята відкрила продаж квитків на низку нових поїздів до гір з різних куточків країни. Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Зазначається, що вже доступні для придбання квитки на новий поїзд "Укрзалізниці" - №194/193 Кривий Ріг - Ясіня. Цей поїзд у новому розкладі сполучив Криворіжжя з горами (станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Яремче) напряму зручним розкладом.

З Кривого Рогу поїзд №194/193 вирушатиме з 17 грудня через день об 11:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 10:06. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

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Також доступні для придбання квитки на нові поїзди №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк - Рахів.

Поїзд №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ вирушатиме із Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова - о 21:18 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:20. У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, відправлення з 12 грудня о 14:44 і прибуття до Чернігова о 7:26, до Сум о 9:56.

Поїзд №365/366 Рахів - Луцьк вирушатиме з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. У зворотному напрямку, з Луцька, відправлення з 21 грудня о 17:45 та прибуття до Рахова о 8:55.

Квитки на всі поїзди вже доступні в застосунку УЗ, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

21 листопада "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на наступний рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і три міжнародних. Також очікується поліпшення 19 рейсів по Україні і за кордоном, а також нові повідомлення для регіонів.

3 грудня стало відомо, що УЗ повернула "лижний" експрес - швидкісний потяг "Інтерсіті+" №743 сполученням Київ - Славсько. Відправлення з Києва з 21 грудня о 6:11, а прибуття на станцію Славське о 14:00.

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