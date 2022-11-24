Із затримками більше години рухаються 28 поїздів.

Наразі із затримками рухаються 43 потяги "Укрзалізниці", деякі запізнюються на майже 12 годин.

Як повідомляє "Укрзалізниця", станом на 20:40 із затримками більше години рухаються 28 поїздів, 15 рейсів йдуть із затримкою до години, а інші рухаються графіком.

Станом на зараз із найбільшими затримками слідують такі потяги:

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№7/8 Харків - Одеса (затримка 11 годин 52 хв.);

№191/192 Одеса - Краматорськ (затримка 11 годин 49 хв.);

№91/92 Одеса - Харків (затримка 11 годин 49 хв.);

№61/62 Харків - Одеса (затримка 11 год 29 хв.);

№85/86 Запоріжжя - Львів (затримка 11 годин 21 хв.).

"Перепрошуємо за ці незручності і продовжуємо робити все, щоб скоротити відставання поїздів від графіку", - додали в "УЗ".

Затримка поїздів після ракетної атаки Росії

23 листопада Росія вчергове здійснила масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них було знищено. Крім того, на півдні країни було знищено п’ять ударних безпілотників типу "Ланцет".

Після ракетного удару 23 листопада "Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення низки ділянок, через що відправлення поїздів може відбутися з затримкою.

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.