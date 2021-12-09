Ідея черги — бронювання часу перетину кордону і створення зон очікування.

Кабінет міністрів з 15 грудня в експериментальному режимі запускає електронну чергу перетину кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що проект покликаний пришвидшити пропуск на кордоні.

"Така електронна черга дозволить користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по декілька днів, що суттєво зменшить видатки бізнесу", - сказав він.

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Проект націлений на організацію управління чергами автомобільних транспортних засобів, що використовуються у міжнародних перевезеннях для транспортування товарів через митний кордон України, перед міжнародними пунктами пропуску через кордон України для автомобільного сполучення.

Ідея черги — бронювання часу перетину кордону і створення зон очікування.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті планувалося ввести електронний запис в чергу у пунктах пропуску з ЄС. Україна запозичила досвід в уряду Естонії, де такий проект реалізували ще 10 років тому. Зараз попередній запис у черзі діє в Литві, Латвії та Фінляндії.

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Автор: Леся Лещенко