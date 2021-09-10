Зараз попередній запис у черзі діє в Литві, Латвії та Фінляндії.

На Закарпатті планують ввести електронний запис у чергу в пунктах пропуску з ЄС.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Україна запозичила досвід в уряду Естонії, де такий проект реалізували ще 10 років тому.

Зараз попередній запис у черзі діє в Литві, Латвії та Фінляндії. Очікується, що електронна система дозволить громадянам заздалегідь забронювати час і місце в черзі, а в день перетину менш ніж за годину пройти оформлення і виїхати на суміжну територію.

Новий пункт пропуску:

У вересні 2021 року у Львівській області розпочали будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею. Він буде називатися "Нижанковичі-Мальховіце", і споруджують його на території Польщі.

Автор: Олена Коваленко