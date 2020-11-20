Вже найближчої неділі, 22 листопада, в Україні в низці міст пройде другий тур виборів мера.
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Вибори 22 листопада заплановані в наступних містах:
- Львів
- Бердянськ (Запорізька область)
- Дніпро
- Дрогобич (Львівська область)
- Полтава
- Миколаїв
- Слов'янськ (Донецька область)
- Нікополь (Дніпропетровська область)
- Рівне
- Ужгород (Закарпатська область)
- Черкаси
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У другому турі за перемогу на виборах у Львові боротимуться чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.
Бердянськ
За крісло мера Бердянська боротимуться кандидат від Партії "Опозиційна платформа — За життя" Олександр Свідло і висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.
Дніпро
За посаду міського голови Дніпра боротимуться чинний мер Борис Філатов і місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов.
ДРОГОБИЧ
За крісло мера вступлять у боротьбу Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець).
ПОЛТАВА
У другому турі у Полтаві голосуватимуть за Олександра Мамая від "За майбутнє" та Сергія Іващенка від "Слуги народу".
МИКОЛАЇВ
У Миколаєві за крісло мера боротимуться Олександр Сєнкевич від "Пропозиції" і Владислав Чайка ("Опозиційна платформа – За життя").
СЛОВ'ЯНСЬК
У цьому місті голосуватимуть за Павла Придворова (ОПЗЖ) і Вадима Ляха ("Опоблок").
Нікополь
Тут мером міста хочуть стати Олександр Саюк ("За майбутнє") і Руслан Олійник ("Слуга народу").
Рівне
За перемогу на виборах боротиметься кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян та представник "ЄС" Олександр Третяк.
УЖГОРОД
У другому турі зійдуться чинний очільник міста Богдан Андрєєв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.
ЧЕРКАСИ
За крісло мера Черкас у другому турі виборів боротимуться Анатолій Бондаренко ("за майбутнє") і Віктор Євпак ("Голос").
Вибори в Україні: що відомо
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.
Явка на виборах 25 жовтня склала 37%. 15 листопада на дільниці прийшли 24% виборців.
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