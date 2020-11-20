Мерів у другому турі 22 листопада обиратимуть в 11 містах.

Вже найближчої неділі, 22 листопада, в Україні в низці міст пройде другий тур виборів мера.

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Вибори 22 листопада заплановані в наступних містах:

Львів Бердянськ (Запорізька область) Дніпро Дрогобич (Львівська область) Полтава Миколаїв Слов'янськ (Донецька область) Нікополь (Дніпропетровська область) Рівне Ужгород (Закарпатська область) Черкаси

У другому турі за перемогу на виборах у Львові боротимуться чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.

Бердянськ

За крісло мера Бердянська боротимуться кандидат від Партії "Опозиційна платформа — За життя" Олександр Свідло і висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.

Дніпро

За посаду міського голови Дніпра боротимуться чинний мер Борис Філатов і місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов.

ДРОГОБИЧ

За крісло мера вступлять у боротьбу Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець).

ПОЛТАВА

У другому турі у Полтаві голосуватимуть за Олександра Мамая від "За майбутнє" та Сергія Іващенка від "Слуги народу".

МИКОЛАЇВ

У Миколаєві за крісло мера боротимуться Олександр Сєнкевич від "Пропозиції" і Владислав Чайка ("Опозиційна платформа – За життя").

СЛОВ'ЯНСЬК

У цьому місті голосуватимуть за Павла Придворова (ОПЗЖ) і Вадима Ляха ("Опоблок").

Нікополь

Тут мером міста хочуть стати Олександр Саюк ("За майбутнє") і Руслан Олійник ("Слуга народу").

Рівне

За перемогу на виборах боротиметься кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян та представник "ЄС" Олександр Третяк.

УЖГОРОД

У другому турі зійдуться чинний очільник міста Богдан Андрєєв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.

ЧЕРКАСИ

За крісло мера Черкас у другому турі виборів боротимуться Анатолій Бондаренко ("за майбутнє") і Віктор Євпак ("Голос").

Вибори в Україні: що відомо

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.

Явка на виборах 25 жовтня склала 37%. 15 листопада на дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Ольга Робейко