В 11 містах 22 листопада пройде другий тур виборів / фото REUTERS

Вже найближчої неділі, 22 листопада, в Україні в низці міст пройде другий тур виборів мера.

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Вибори 22 листопада заплановані в наступних містах:

  1. Львів
  2. Бердянськ (Запорізька область)
  3. Дніпро
  4. Дрогобич (Львівська область)
  5. Полтава
  6. Миколаїв
  7. Слов'янськ (Донецька область)
  8. Нікополь (Дніпропетровська область)
  9. Рівне
  10. Ужгород (Закарпатська область)
  11. Черкаси 

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У другому турі за перемогу на виборах у Львові боротимуться чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.

Бердянськ

За крісло мера Бердянська боротимуться кандидат від Партії "Опозиційна платформа — За життя" Олександр Свідло і висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.

Дніпро

За посаду міського голови Дніпра боротимуться чинний мер Борис Філатов і місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов.

ДРОГОБИЧ

За крісло мера вступлять у боротьбу Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець).

ПОЛТАВА

У другому турі у Полтаві голосуватимуть за Олександра Мамая від "За майбутнє" та Сергія Іващенка від "Слуги народу".

МИКОЛАЇВ

У Миколаєві за крісло мера боротимуться Олександр Сєнкевич від "Пропозиції" і Владислав Чайка ("Опозиційна платформа – За життя").

СЛОВ'ЯНСЬК

У цьому місті голосуватимуть за Павла Придворова (ОПЗЖ) і Вадима Ляха ("Опоблок").

Нікополь

Тут мером міста хочуть стати Олександр Саюк ("За майбутнє") і Руслан Олійник ("Слуга народу").

Рівне

За перемогу на виборах боротиметься кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян та представник "ЄС" Олександр Третяк.

УЖГОРОД

У другому турі зійдуться чинний очільник міста Богдан Андрєєв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.

ЧЕРКАСИ

За крісло мера Черкас у другому турі виборів боротимуться Анатолій Бондаренко ("за майбутнє") і Віктор Євпак ("Голос").

Вибори в Україні: що відомо

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.

Явка на виборах 25 жовтня склала 37%. 15 листопада на дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Ольга Робейко