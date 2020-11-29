Поліція відкрила провадження через порушення на виборах мера Чернівців / фото npu.gov.ua

У Чернівцях поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом порушень під час другого туру виборів мера.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Чернівецькій області.

Читайте такожСадового оголосили переможцем виборів у ЛьвовіТак, на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів. Відкрито провадження за ознаками ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України. 

Ще одне провадження розпочато за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Такі протиправні дії розслідуються за ч. 3 ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України. 

Також правоохоронці перевіряють ще сім повідомлень про порушення і пізніше приймуть рішення щодо них.

Вибори мера Чернівців: що відомо

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Автор: Аліна Вишневська