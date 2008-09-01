ЄС призначить представника по конфлікту в Грузії

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Лідери ЄС вирішили призначити спеціального представника з питань кризи в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), ухвалених сьогодні.

“Європейська Рада вирішила призначити спеціального представника Європейського Союзу з питань кризи в Грузії і просить Раду ЄС вжити необхідних для цього заходів”, - зазначається у висновках.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулося надзвичайне засідання Європейської Ради, присвячене ситуації в Грузії та стану відносин з Росією.