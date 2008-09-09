Внутрішня криза в Україні шкодить відносинам з ЄС

Париж. 9 вересня. УНІАН. Представник України при Європейських співтовариствах Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ вважає, що Україна через внутрішню кризу втрачає час у налагоджені тіснішої співпраці з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні в ході саміту Україна-ЄС, який відбувається в Парижі.

Відповідаючи на запитання журналістів, яким чином внутрішня політична криза може вплинути на розвиток взаємин з ЄС, зокрема на підписання угоди про асоціацію, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що ”через кризу ми втрачаємо те, що всі домовленості у майбутній угоді будуть тричі перевірятися і будуть чекати ще місяць, два чи три перед тим, як почати їх виконувати”. «Вони (ЄС) хочуть впевнитись, що ми з цієї кризи вийдемо кращими, ніж були до того», - сказав він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ нагадав, що рік тому в Україні була криза, але ”ми вийшли з неї гідно”. Водночас, за його словами, коли такі кризи занадто часті, то це не може не відбиватись на економіці і на вірі людей у те, що буде краще.