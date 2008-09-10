Комітет ЄП заклиає боротися з бідністю

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Комітет з питань зайнятості та соціальних справ Європарламенту пропонує посилити боротьбу з бідністю в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Габріель ЦІММЕР (група об’єднаних лівих, Німеччина).

У проекті доповіді зазначається, що, хоча робота і є головним бар’єром проти бідності, однак не завжди наявність роботи є гарантією від цього.

У зв’язку з цим депутати, зокрема, закликають країни-члени передбачити мінімальну зарплату, що гарантує “соціальне включення”.

При цьому, режим мінімальної зарплати, має, на думку депутатів, підкріплюватися заходами з допомоги для соціального включення в таких областях повсякденного життя, як оренда квартири, освіта, підвищення кваліфікації протягом життя, а також допомогою для ведення господарства.

Крім того, спеціальні заходи мають запроваджуватися для інвалідів, хворих на хронічні захворювання, одиноких батьків та великих сімей для медичного догляду та підтримки.

Депутати зазначили, що на сьогодні, 19 млн. дітей живуть під ризиком бідності і закликали зменшити цю цифру вдвічі до 2012 року. Крім того, депутати закликали Раду ЄС вирішити до 2015 року проблему безпритульних, в тому числі, шляхом забезпечення їх соціальним житлом.

Загалом, згідно з доповіддю, на сьогодні 8% європейців живуть на порозі бідності.