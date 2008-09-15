Європейський інститут технологій і інновацій діє

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Від сьогодні розпочинає діяльність Європейський інститут інновацій та технологій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, перший день роботи цього закладу ознаменується засіданням Ради управляючих, на яке запрошені Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ та комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.

Європейській інститут інновацій та технологій має сприяти пошуку нових рішень для протидії таким викликам, як кліматичні зміни, потреба у використанні відновлювальних енергоресурсів, комунікаційні технології.