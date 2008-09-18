ЄК хоче посилити боротьбу з наркотиками

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити зусилля держав-членів боротьбу з наркотиками

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО, представляючи комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо плану дій в сфері боротьби з наркотиками на 2009-1012 роки.

“Союз нараховує не менше 2 млн. проблемних споживачів наркотиків”, - заявив Ж.БАРРО.

План передбачає 5 основних пріоритетів: дії на зменшення попиту та пропозиції наркотиків, покращення міжнародної співпраці у боротьбі з розповсюдженням наркотиків та на покращення розуміння феномену вживання наркотиків.

Єврокомісія, зокрема, виступає за посилення репресійних механізмів проти виробників та постачальників наркотичних речовин, посилення співпраці в рамках Європолу для попередження потрапляння наркотиків до ЄС,

За даними Єврокомісії, на сьогодні кількість осіб, що постійно вживають коноплю становить в країнах-членах ЄС близько 12 млн., кокаїн – 12 млн., екстазі – 9,5 млн., амфетаміни – 11 млн.

Від вживання героїну тільки лікують – 0,5 млн. осіб. При цьому, щорічно від передозування різного виду наркотиками вмирає 7500 європейців.