ЄК хоче добитися гарного самопочуття тварин під час забою

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія пропонує узаконити забезпечення гарного почуття свійських тварин під час забою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті регулювання ЄС, схваленому сьогодні Єврокомісією.

У проекті документу наголошується на необхідності гуманного поводження з тваринами, навіть під час забою.

Для спрощення існуючого на сьогодні законодавства, Єврокомісія, зокрема, пропонує внести зміни до існуючого законодавства про скотобійні, в яких висунути вимоги до постійного моніторингу ефективності оглушливих апаратів. Для цього передбачається, що на кожній скотобійні має бути призначена спеціальна особа, відповідальна за самопочуття тварин та за належний рівень кваліфікації та досвіду персоналу.

Виробники оглушливого обладнання мають розробити спеціальні інструкції для забезпечення гарного самопочуття тварин, а країни-члени ЄС – створити спеціальні дослідницькі центри для надання постійної та кваліфікованої підтримки офіційним інспекторам скотобоєць.

Єврокомісія зазначає, що щороку на скотобійнях ЄС забиваються близько 360 млн. свиней, овець, цапів та великої рогатої худоби, а також кілька мільярдів птахів на м’ясо. Крім того, щорічно забивається близько 25 млн. тварин через їхнє хутро.