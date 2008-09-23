Україну за ”красиві очі” в ЄС не візьмуть

Київ. 23 вересня. УНІАН. Теза про те, що Європі потрібна Україна з огляду на її геополітичне положення, транспортний потенціал тощо, не є аргументом, здатним прискорити інтеграцію України до Європейського Союзу і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Урбан РУСНАК сьогодні у Києві в ході міжнародної конференції “Безпека Південно-Східної Європи як складова європейської та глобальної безпеки”.

Відповідаючи на запитання, дипломат зазначив, що його країна, свого часу так само сподіваючись наблизити момент вступу, теж намагалася використати тезу “Європі потрібна Словаччина”. Однак, додав він, цього не сталося, і чому – словаки зрозуміли лише після набуття членства в євроатлантичних структурах.

“Потрібно розуміти механізм прийняття рішень в ЄС і НАТО... Країна-кандидат повинна показати, що у неї відпрацьований механізм прийняття державних рішень, бо інакше вона заблокує роботу цих структур (ЄС і НАТО - УНІАН)”, - сказав У.РУСНАК. Він підкреслив, що керівництво Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу має зрозуміти не те, що “Європі потрібна Україна”, а те, що “Україна готова до вступу”.

“А тому аргументом “Європі потрібна Україна” краще взагалі не користуватися”, - підсумував Посол Словаччини.