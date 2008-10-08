Київ. 8 жовтня. УНІАН. В середу, 8 жовтня, Португалія визнала незалежність Косово, повідомляє Лента.ру з посиланням на балканське видання Balkan Insight.

Міністр закордонних справ Португалії Луїш АМАДУ повідомив ЗМІ, що португальський уряд офіційно визнав незалежність краю. Португалія стала 48 країною, що визнала республіку Косово. Тепер в Євросоюзі залишилося п`ять країн, що не визнали незалежність Косово від Сербії: Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія і Словаччина.

Кажучи про визнання Португалією Косово, Л.АМАДУ назвав головною причиною літнє ”вторгнення Росії до Грузії”. Л.АМАДУ додав, що якщо Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, то їй також слід визнати незалежність Косово. Незалежність краю, на думку Л.АМАДУ, є ”незворотньою”.

Як повідомляв УНІАН, парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Сербія і Росія неодноразово заявляли, що не вважають визнання незалежності Косово відповідним міжнародному праву.