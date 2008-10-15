ЄС погодився взяти російські літаки в Чад

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила угоду з Росією про її участь у військовій операції ЄС в Чаді.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 13-14 жовтня в Люксембургу.

Угода між Росією та ЄС передбачає участь російських військових у воєнній операції, яку ЄС проводить в Чаді та Центрально-Африканській республіці.

Відповідно до угоди, Росія надаватиме підрозділам ЄС свою транспортну авіацію. В угоді не зазначається, яка саме кількість повітряних суден буде задіяна в операції і якого типу.