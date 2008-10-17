Росії не запропонували допомогти Грузії
Єврокомісія не запросила Росію для участі в конференції донорів для Грузії, яка відбудеться 22 жовтня. По-перше, через різні бачення територіальної цілісності Грузії, по-друге, через небажанням грузинської сторони.
Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Єврокомісія не запросила Росію для участі в конференції донорів для Грузії.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.
“Ми не запрошували Росію, і не очікуємо її участі”, - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, таке рішення було викликано по-перше, різними підходами щодо визнання територіальної цілісності Грузії, а по-друге, небажанням грузинської сторони бачити представників Росії на такій конференції.
“Ми повинні були це врахувати”, - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, конференція донорів для Грузії відбудеться у Брюсселі 22 жовтня. Її організаторами виступили Єврокомісія та Світовий банк.
Рішення про проведення конференції донорів було схвалено на надзвичайному засіданні Європейської Ради 1 вересня цього року.
Загальна потреба Грузії в коштах для відновлення пошкодженої внаслідок війни з Росією інфраструктури оцінюється в 3,2 млрд. долл