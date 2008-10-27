У Франції випустять ”Збірку ігор Ніколя та Карли”

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Після випуску ляльки вуду, що зображає Ніколя САРКОЗІ, і продаж якої на французькому ринку Президент Франції намагається заборонити через суд, інше видавництво Pascal Petiot Editions готує до випуску “Збірку угор Ніколя та Карли” для “розваг щодо перипетій президентської пари” (Карла БРУНІ – дружина Н.САРКОЗІ – УНІАН).

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Ця книжка налічуватиме 48 сторінок і продаватиметься за ціною 8,5 євро в книжкових магазинах Франції починаючи з 6 листопада.

Деякі з ігор, представлених у книжці (судоку, ребуси) згадують про попередню дружину Н.САРКОЗІ Сесілію.

Агентство також повідомляє, що рішення щодо можливого відкликання з продажу ляльки вуду із зображенням Н.САРКОЗІ може бути схвалено вже цієї середи. А поки набір, що містить ляльку, 12 голок та підручник вуду “Ніколя Саркозі”, що продається з 9 жовтня, займає перше місце в продажах сайту amazon.fr, що спеціалізується на продажі товарів для розваг: книжок, музики, кінофільмів тощо.