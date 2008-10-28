Ресторан в Іспанії пропонує антикризове обіднє меню

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Ресторан у місті Гійон на півночі Іспанії пропонує “антикризове” обіднє меню лише за 1 євро для того, щоб допомогти споживачам в промисловому порту пережити наслідки фінансової кризи.

Про це повідомляє французьке агентство AFP.

“Ми не заробляємо гроші, але й не втрачаємо”, - цитує агентство одного з менеджерів ресторану Dario, Емілію ХІМЕНЕЗ.

Черги в ресторані, розрахованому на 49 місць, одразу значно зросли. Так, минулого четверга в обідній час ресторан обслугував 200 відвідувачів.

За 1 євро відвідувачам пропонують обід, що складається з супу з морепродуктів, ребра з рисом, або курку, або анчоуси із салатом, а також хліб, напій та десерт.

Звичайна вартість обіднього меню в Іспанії становить 10 євро.

Останнім часом Іспанія переживає зростання безробіття. Так, в третьому кварталі рівень безробіття сягнув 11,3%, найвищої позначки за останні 4 роки.

При цьому, МВФ прогнозує зростання рівня безробіття в Іспанії до 14,7% в 2009 році.