Єврокомісія хоче гуманного поводження з лабораторними пацюками

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити захист тварин, яких використовують для досліджень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представлених сьогодні Комісією пропозиціях.

“Наукові дослідження мають знайти максимально можливо заміну методам випробування. За відсутності таких альтернативних методів, важливо покращити ситуацію тих тварин, що використовуються для експериментів”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.

Нова Директива Єврокомісії передбачає заборону на використання для експериментів крупних мавп: шимпанзе, горил та орангутангів. Їхнє використання в експериментальних цілях може бути дозволено лишу к випадках появи потенційно смертельних хвороб у людей які потребуватимуть проведення термінових досліджень на такого роду тваринах.

Пропозиція також передбачає, що для тих тварин, які використовуються в експериментальних цілях в ЄС, і замінити яких поки не можна, мають виконуватися умови утримування цих тварин, зокрема, мають бути забезпечені для них достатньо великі клітини, нормальне харчування.

Загалом в ЄС щорічно використовують в експериментальних цілях до 12 млн. тварин.