Алієв сподівається, що до кінця року буде ТЕО для ЄАНТК

Баку. 14 листопада. УНІАН. Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ сподівається, що до кінця року буде підготовлене повне техніко-економічне обгрунтування проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Про це він заявив, відкриваючи 4 енергетичний саміт, який проходить сьогодні в Баку.

Президент Азербайджану зазначив, що відбулось серйозне обговорення використання нафтопроводу Одеса-Броди та можливостей його розширення до Гданська. «У цього проекту гарний потенціал», - сказав І.АЛІЄВ.

За його словами, «ми сподіваємося до кінця цього року у нас буде повне техніко-економічне обгрунтування цього проекту».

Як повідомляв УНІАН, перед початком енергетичного саміту уповноважений представник Президента України з енергетичний питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що вчора ввечері в Баку були заслухані результати і висновки ТЕО проекту коридору і є «абсолютно обнадійливі висновки». «Я сподіваюсь, що глави делегацій присутні тут приймуть рішення на підтримку подальших вже практичних дій з реалізації цього проекту», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.