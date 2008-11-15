В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри планують розглянути Європейську стратегію боротьби з тероризмом, заслухати доповідь президентства щодо створення Європейської системи даних авіапасажирів, розглянути проект Директиви щодо можливість надання довготермінової посвідки вихідцям з третіх країн, що потребують міжнародного захисту, зокрема, біженцям.

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