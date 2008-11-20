ЄС каже, що стабільність в Україні прискорить переговори

Київ. 20 листопада. УНІАН. Європейський Союз вважає, що політична стабільність прискорить завершення переговорів щодо угоди про асоційоване членство України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань зовнішніх відносин Х’ю МІНГАРЕЛЛІ сьогодні під час засідання Комітету з питань співробітництва між Україною і ЄС у Києві.

“Нам би хотілося більшої політичної стабільності у вашій країні – в таких умовах нам було б легше просуватися до ЄС. Ми сподіваємося, що ваші лідери зможуть швидко внести зміни до Конституції, ті поправки, які забезпечать функціонування демократії в Україні», - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Представник Єврокомісії зазначив, що Україна і ЄС вже приступили до переговорів щодо угоди про створення зони вільної торгівлі. «Але там багато деталей і технічних аспектів, які потребуватимуть довгого часу. Для завершення переговорів з торгівлі і ратифікації для завершення цього процесу в ЄС нам потрібно бути впевненими, що новий документ, який прийде на зміну Плану дій, відображатиме всі наші домовленості», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання Комітету з питань співробітництва між Україною і ЄС планується обговорити реалізацію економічних і соціальних реформ в Україні, зокрема в контексті мінімізації наслідків світової економічної і фінансової кризи, розвиток співпраці у сфері зовнішньої політики і безпеки, а також співпрацю у сфері торгівлі.

Українську делегацію очолює віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.