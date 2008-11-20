Міністри ЄС домовилися про зміни агрополітики

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС досягнула політичної згоди щодо реформування Спільної сільськогосподарської політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було досягнуто під час засідання Ради сьогодні після тривалої дискусії, яка тривала зранку 19 листопада.

Рішення передбачає зменшення субсидій сільському господарству з одночасним більш ефективним використанням коштів для підтримки секторів, які стикаються з проблемами. Так, країни-члени з 2010 року матимуть можливість до 10% коштів, призначених на допомогу сільському господарству витрачати у вигляді підтримки окремим галузям для покращення захисту навколишнього середовища, якості продукції та сприяння її продажу на ринках. Ця допомога також може компенсувати збитки, що завдаються навколишньому середовищу при виробництві молока, виробництві яловичини та баранини, виробництві рису.

Реформа сільськогосподарської політики передбачає ліквідацію обов’язкової вимоги щодо відведення 10% землі під пар, а також поступове збільшення квот на виробництво молока. Так, квоти будуть щорічно збільшуватися на 1% починаючи з 2009 року до повної ліквідації у 2015 році.

Остаточно рішення буде затверджено на наступному засіданні Ради міністрів після узгодження тексту лінгвістами та юристами.