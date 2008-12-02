Кушнер не бачить ясності в Україні, щоб давати ПДЧ

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР зазначає, що ситуація в Україні не здається достатньо ясною, щоб надавати країні План дій відносно членства (ПДЧ) в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

«Ситуація внутрішня в країні не здається достатньо чіткою. Ми чекаємо, і думаю, ви також чекаєте, коли буде бульш зрозуміла ситуація з коаліцією, з урядом і так далі», - сказав міністр.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення не закриває для України шлях до НАТО.

«В Бухаресті ми вирішили, що міністри закордонних справ мають ппрокласти дорогу, і ми все ще на шляху», - сказав Б.КУШНЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співробітництво з Україною та Грузією без надання ПДЧ.

Україна та Грузія подали заявки на отримання ПДЧ на початку цього року. На початку квітня на самміті НАТО в Бухаресті було схвалено політичне рішення про майбутнє членство України та Грузії в НАТО, однак рішення про ПДЧ було відкладено.