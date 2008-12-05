Нідерланди відкриють почесне консульство у Донецьку

Донецьк. 5 грудня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Рон КЕЛЛЕР заявив про намір відкрити в Донецьку Почесне консульство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, вчора в Донецьку на зустрічі Р.КЕЛЛЕРА з першим заступником мера міста Миколою ВОЛКОВИМ обговорювали відкриття Почесного консульства Нідерландів у Донецьку та перспектив розвитку подальшої співпраці.

За словами Р.КЕЛЛЕРА, одна з головних причин, через які він уже всьоме приїжджає в Донецьк - це економіка. «Раніше торгово-економічні відносини більшою мірою було зосереджено навколо Києва. Півтора року тому ми зв`язалися з торговельно-промисловою палатою Донецька для кращого ознайомлення з ринком, - повідомив посол. - Ми організували 20 компаній і приїхали для роботи в Донецьк, у більшості компаній уже є напрацьовані зв`язки».

Р.КЕЛЛЕР також зазначив, що «не так давно делегація з Донецька відвідала Нідерланди, було налагоджено зв`язок з голландським бізнесом, і я пообіцяв представникам торговельно-промислової палати, що підтримуватиму розвиток донецьких компаній».

Крім того, посол повідомив, що раніше посольство видавало українцям по 16 тис. віз на рік, проте цього року було видано 40 тис. віз. За словами Р.КЕЛЛЕРА, за останні п`ять років торговий оборот між Україною і Нідерландами зріс на 30%, і сьогодні як країна Європейського Союзу Нідерланди займають третє місце в Україні за товарообігом.

Своєю чергою М.ВОЛКОВ наголосив, що «рішення про відкриття Почесного консульства Королівства Нідерландів у Донецьку свідчить про те, що ми відкриті для співпраці для всього світу, і, думаю, з цією подією почнеться динамічніша співпраця між господарюючими органами наших країн».