Євросоюз розпочне місію в Косово 9 грудня
17:07, 05 грудня 2008Новини ЄС
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Повідомив Хав`єр Солана
Київ. 5 грудня. УНІАН. Європейський Союз починає свою юридичну місію в Косово 9 грудня.
Як повідомляє Газета.ру, про це повідомив комісар ЄС із зовнішньої політики Хав’єр СОЛАНА.
Група з 2 000 європейських і американських поліцейських, митників, прокурорів і суддів почнуть працювати в Косово з 9 грудня.
«Місія EULEX спрямована на те, щоб допомогти Косово досягти європейських стандартів у сфері політики, юриспруденції, митної справи», - заявив Х.СОЛАНА.
Місія ЄС була відкладена через протести косовських сербів, які сприймали місію як символ визнання незалежності Косово.
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