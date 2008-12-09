ЄС посилить політичний діалог з Ізраїлем

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Європейський Союз вирішив посилити політичний діалог з Ізраїлем.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених 8 грудня на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Згідно зі схваленим рішенням, ЄС визначив 10 пріоритетних напрямків в структурі політичного діалогу. Серед них, проведення саммітів голів держав та урядів ЄС-Ізраїль у випадку необхідності, проведення щонайменше тричі на рік зустрічей на рівні міністрів закордонних справ (в тому числі, в рамках Генеральної Асамблеї ООН та Союзу для Середземномор’я), можливість за необхідності проведення зустрічей на рівні інших міністрів, запрошення експертів з Ізраїлю на засідання робочих груп, що займаються питаннями Близькосхідного мирного процесу, правами людини, боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю тощо.

Крім того Рада міністрів висловилися за проведення щонайменше один раз на рік неформального стратегічного діалогу на рівні відповідальних осіб міністерств закордонних справ, що займаються питаннями політичного планування. Рада міністрів також підтримала ініціативу запросити Ізраїль ставити свій підпис у випадку співпадіння інтересів під заявами та спільними позиціями ЄС в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, запрошення Ізраїлю долучатися за бажанням до участі в цивільних місіях ЄС в третіх країнах, посилення міжпарламентського діалогу.