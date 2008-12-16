Лукашенко каже, що Європі потрібна нова архітектура безпеки

Київ. 16 грудня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про необхідність створення нової архітектури безпеки в Європі в зв`язку існуючими ризиками порушення територіальної цілісності країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив під час засідання Ради Безпеки Білорусі 15 грудня.

«Міжнародне право вже не може захистити суверенітет і територіальну цілісність держави, що не має достатньої сили для відбиття можливої агресії. А війна, на жаль, негласно визнається деякими державами прийнятним інструментом їх зовнішньої політики», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, в таких непростих умовах необхідно проводити послідовну політику, спрямовану на зміцнення авторитету країни на міжнародній арені. «Саме тому необхідно звернути увагу, з одного боку, на якісне зміцнення Збройних Сил нашої країни, а з іншого - на більш активне відстоювання миролюбних позицій і висунення конструктивних ініціатив», - пояснив він.

Президент зазначив, що Білорусь виступає за будівництво нової архітектури європейської безпеки, що враховує інтереси держави. Білорусь також зберігає прихильність цілям та ідеям загального ядерного роззброєння, нерозповсюдження зброї масового знищення і відповідних технологій.

«Як матиме вигляд наша армія через 10-12 років, треба думати вже сьогодні. Процес перспективного будівництва і розвитку Збройних Сил має бути ретельно вивірений, прорахований і спланований. Виходити треба з того, що ніхто масштабно вести війну в Білорусі не буде. І якщо вже готувати нашу армію, то необхідно спробувати заглянути в майбутнє і визначити, який характер матиме агресія. Треба працювати на недопущення того, щоб наша країна зазнала агресії або її загрозу», - вважає глава Білоруської держави.

На засіданні Ради Безпеки Білорусі було затверджено Концепцію розбудови і розвитку Збройних Сил до 2020 року, а також новий План оборони країни.