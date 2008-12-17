ЄС запровадив нові вимоги до нових автомобілів

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС вирішила посилити вимоги до автомобілів для кращого захисту пішоходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 16 грудня на засіданні Ради.

Відповідно до Директиви, автомобільні виробники повинні будуть оснащувати нові автомобілі додатковими системами активного та пасивного захисту, спрямованими на зменшення важкості поранень пішоходів. Серед іншого, Директива передбачає обов’язкове оснащення нових автомобілів системою допоміжного гальмування.

Директива набуде чинності через 20 днів після оприлюднення в “Офіційному журналі” ЄС, а її положення мають почати застосовуватися через 9 місяців з моменту набуття чинності.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2007 року Єврокомісія виступила з пропозиціями зобов’язати виробників автомобілів обладнувати нові автомобілі допоміжними засобами безпеки, в тому числі, системою допоміжного гальмування.

За оцінками Єврокомісії, у випадку обладнання усіх автомобілів цією системою, можна було б щорічно зберігати 1100 життів пішоходів. Загалом, щорічно, на дорогах країн-членів ЄС гинуть 8 тисяч пішоходів та велосипедистів.

Єврокомісія в “білій книзі” від 2001 року встановила мету знизити загальну кількість фатальних дорожньо-транспортних пригод на 50% до 2010 року.