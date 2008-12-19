ЄС та Хорватія відкрили ще одну главу угоди про приєднання

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Європейський Союз і Хорватія розпочали переговори ще з одного розділу угоди про приєднання до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на 7-й конференції ЄС-Хорватія на міністерському рівні.

Сторони, зокрема, розпочали переговори з розділу 5-го – державні закупівлі і, водночас, попередньо закрили 3 розділиг: про законодавство в сфері захисту інтелектуального права, про інформаційне суспільство та медіа, та про економічну і монетарну політику.

Спочатку переговорів про вступ до ЄС у 2005 році, ЄС та Хорватія розпочали переговори по 22-х розділах , при цьому по 7-ми розділах переговори були попередньо завершені.