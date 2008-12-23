ЄК надасть 12,4 млн. євро допомоги Палестині та Іраку

Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Єврокомісія надасть 12,4 млн. євро продовольчої допомоги громадянам Палестини та Іраку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Комісією сьогодні.

Згідно з рішенням 7,4 млн. євро будуть надані на допомогу найбільш вразливим верствам населення Палестинських територій та 5 млн. євро – Іраку.

Ці гроші мають допомогти у забезпеченні людей продовольством в зв’язку із зростанням цін на нього.