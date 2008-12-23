ЄК надасть 12,4 млн. євро допомоги Палестині та Іраку
17:06, 23 грудня 2008Новини ЄС
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На продовольство для найбільш вразливих
Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Єврокомісія надасть 12,4 млн. євро продовольчої допомоги громадянам Палестини та Іраку.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Комісією сьогодні.
Згідно з рішенням 7,4 млн. євро будуть надані на допомогу найбільш вразливим верствам населення Палестинських територій та 5 млн. євро – Іраку.
Ці гроші мають допомогти у забезпеченні людей продовольством в зв’язку із зростанням цін на нього.
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