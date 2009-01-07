Чехія більше не отримує російський газ

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Поставки російського газу до Чехії припинилися минулої ночі.

Про це повідомляє сьогодні чеське агентство CTK з посиланням на основного імпортера газа в Чехії RWE Transgas.

Водночас, як повідомив речник компанії Мартін ЧАЛУПСЬКІ, RWE Transgas збільшила отримання газу з Норвегії.

«Ми не очікуємо будь-якого суттєвого впливу на наших клієнтів в Чехії», - сказав речник RWE Transgas.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинені в Боснії та Герцеговині, Болгарії, Чехії, Хорватії, Греції, Угорщині, колиишній югославській республіці Македонія, Туреччині.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, в Польщі – 85%, у Франції, Румунії та Словаччині – 70%, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.