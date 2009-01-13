Європейських експертів не пускають до диспетчерських центрів
13:42, 13 січня 2009Новини ЄС
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Ні в Москві, ні в Києві
Брюссель. 13 січня. УНІАН. Європейські експерти не мають повного доступу до головних газових диспетчерських центрів у Москві та Києві.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.
“Мі отримали інформацію від наших експертів, що вони не мають повного і вільного доступу до диспетчерських центрів ні в Києві, ні у Москві”, - сказав він.
Представник Єврокомісії зазначив, що Комісія закликає обидві сторони забезпечити повний доступ до контрольних залів диспетчерських центрів.
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