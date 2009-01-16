”Східенерго” постачатиме електроенергію до Угорщини

Київ. 16 січня. УНІАН. ТОВ «Східенерго» (Донецьк), що входить у структуру Донбаської паливно-енергетичної компанії, і угорський трейдер System Consulting ZRt 15 грудня 2008 року уклали контракт на експортне постачання електроенергії в Угорщину.

Згідно з умовами контракту, текст якого має УНІАН, «Східенерго» зобов`язується постачати потужність 350 МВт.

Електроенергію для експорту «Східенерго» має намір закуповувати на Оптовому ринку електроенергії. Експортне постачання планується здійснювати на адресу збутової компанії угорського енергетичного холдингу MVM Trade Zrt., яка підтвердила System Consulting свою готовність до співпраці.

5 січня ц.р. ТОВ «Східенерго» звернулося до українського оператора енергосистеми НЕК «Укренерго» з проханням погоджувати використання українсько-угорської транскордонної потужності.

Агентство УНІАН звернулося за офіційним коментарем з приводу підписання контракту в прес-службу ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія».

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності ”Укрінтеренерго” на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям – System Consulting ZRt (Угорщина) підприємця Ласло КАПОЙІ та Energy Capital ZRt. (Угорщина), стовідсоткової дочірньої компанії KORLEA INVEST А.S.

До 2008 року обсяг потужності, що продається «Укрінтеренерго» System Consulting ZRt, становив 350 МВт. Проте 2008 року «Укрінтеренерго» стало поступово знижувати цей обсяг, перерозподіляючи його на користь KORLEA INVEST А.S. і створеної 2008 року за участю державного оператора Ukrenergy Trade ZRt (Угорщина). ”Укрінтеренерго” з 1 січня 2009 року повністю припинило постачання System Consulting і збільшило з 100 до 250 МВт потужність постачання на адресу компанії Ukrenergy Trade ZRt (Угорщина), 52% акцій якої належать держпідприємству.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східенерго» – енергогенерувальна ланка ДТЕК – експлуатує теплові електростанції: Зуєвську, Кураховську та Луганську. Сумарну встановлену потужність блоків компанії станом на 1 липня 2008 р. доведено до 4085 МВт.

«Донбаська паливно-енергетична компанія» («ДТЕК») – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ).