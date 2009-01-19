Ціна газу для України становитие 240-250 дол.

Київ. 19 січня. УНІАН. Ціна на газ для України становитиме приблизно 240-250 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, коментуючи домовленості з газових питань між прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та прем’єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

В.ЛИТВИН повідомив, що з приводу цього мав розмову з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ та послом України в Росії Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ціна приблизно по року, якщо будуть підписані ці документи, складе в межах 240-250 доларів», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що ця ціна буде сформована з урахуванням того, що протягом року ціни на газ будуть зменшуватися, як це відбувалося з ціною на нафту.

«Тобто я буду сподіватися, що ми вийдемо на те, з чого починали», - сказав він.

В.ЛИТВИН також зазначив, що остаточне з’ясування питання, кому належить газ, закачаний в українські сховища, за який, за його словами «зараз відбувається сварка», дасть можливість «здешевити газ в межах 10-15 доларів».

Крім того, голова ВР зауважив, що на сьогодні головне завдання влади - думати над тим, як адаптувати українську економіку, зокрема житлово-комунальну сферу, до нової ціни на газ. За його словами, на перше місце має вийти це питання, а не політичні процеси, які розвиватимуться внаслідок прийнятого рішення.

На думку В.ЛИТВИНА, політики намагатимуться звинувачувати один одного у невдалих домовленостях щодо нової ціни на газ. «Україні доведеться перехворіти, як у свій час перехворіли в питаннях із забезпеченням України нафтопродуктами», - сказав він.

Разом із цим голова ВР позитивно оцінює результати газових переговорів в Москві «в тому плані, що ми вийдемо з глухого кута, що протистояння в газовій сфері завершиться».

«Бо програли всі, переможців не буде», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф була досягнута на переговорах прем`єрів України і РФ, які завершилися в ніч на неділю в Москві.

Відповідно до домовленостей Україна може закупити газ у Росії в 2009 році за європейською ціною мінус 20%, при цьому у РФ буде пільговий тариф по транзиту газу за ставкою 2008 року. Ціна на газ в першому кварталі 2009 року для країн-сусідів України становить 470 доларів за одну тисячу кубометрів. У 2008 році Україна купувала газ по 179,5 долари за тисячу кубометрів.

Планується, що сьогодні прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО відбуде до Москви, де, як очікується, будуть підписані документи щодо оформлення домовленостей Росії та України в газовій сфері.