ЄБРР надає кредит ”Укрзалізниці” в 62,5 млн. дол.

Київ. 20 січня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділяє кредит на 62,5 млн. дол. Державній адміністрації залізничного транспорту ”Укрзалізниця”.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЄБРР, оприлюдненому у вівторок.

Згідно з наданою інформації, кошти будуть використані на придбання вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу.

За даними прес-служби, з 1999 року ЄБРР надав ”Укрзалізниці” кредитів на суму майже 240 млн. дол. за допомогою трьох окремих угод, включаючи нинішню операцію.

На додаток до кредиту ЄБРР уряд Франції надає фінансування на суму 350 тис. євро для забезпечення ”Укрзалізниці” необхідною підтримкою в ефективності операцій і обслуговуванні нового рухомого складу, а також рекомендації з удосконалення системи обліку вагонів.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції й розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 січня 2009 року, він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 4,1 млрд. євро в рамках 170 проектів. Обсяг вкладень ЄБРР в українську економіку в 2008 році становив 835 млн. євро проти 1 млрд. дол. в 2007 році.

Державна адміністрація залізничного транспорту ”Укрзалізниця” є монополістом на українському ринку залізничних перевезень. Об`єднує шість залізниць і 1 165 структурних підрозділів.

Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2008 рік передбачає отримання 2,5 млрд. грн. прибутку.