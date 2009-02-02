ЄК хоче посилити співпрацю податківців

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія пропонує заборонити дію банківської таємниці на обмін інформацією між податковими адміністраціями країн ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу комісар ЄС з питань оподаткування і митного союзу Ласло КОВАЧ.

“В глобалізованому світі, де втікачі від податків та шахраї користуються перевагами національних податкових адміністрацій, ефективна співпраця і взаємна допомога між адміністраціями є основою для кращої боротьби з податковими порушеннями”, - заявив комісар.

Він повідомив, що Єврокомісія запропонувала проекти двох нових Директив. Ключовим елементом проекту директиви про співпрацю в оцінці податків є заборона податковим адміністраціям країн-членів ЄС на використання банківської таємниці у вигляді підстави для відмови повідомляти дані про платника податків адміністрації в іншій країні-члені ЄС. Крім того, проект директиви передбачає чіткі правила співпраці податкових адміністрацій країн-членів ЄС, формати та канали обміну інформацією. Проект директиви розповсюджуватиметься на всі податки, крім ПДВ та акцизного збору.

Другий проект директиви про взаємну допомогу при відшкодуванні податків, передбачає підвищення співпраці в області обміну інформацією щодо відшкодування сплачених податків, запровадження обов’язкових обмінів інформацією щодо відшкодування податків нерезидентам, надання дозволу представникам країни брати участь у проведенні розслідування щодо податкових правопорушень на території іншої країни-члена ЄС.

Загалом, за оцінками Єврокомісії, від ухиляння від сплати податків та шахрайства бюджети країн-членів ЄС недоотримують щорічно близько 2,5% ВВП, або 200-250 млрд. євро.