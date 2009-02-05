Україна і Чехія підписали план консультацій на 2009 рік

Київ. 5 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час офіційного візиту до Чеської Республіки провів зустріч з міністром закордонних справ ЧР Карлом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі відбувся предметний обмін думками щодо ключових питань порядку денного чеського головування в ЄС, відносин України з Євросоюзом, а також двосторонніх взаємин України з Чеською Республікою.

К.ШВАРЦЕНБЕРГ запевнив В.ОГРИЗКА у повному сприянні з боку Чеського головування в ЄС у першій половині 2009 р. євроінтеграційним прагненням України. Йдеться про поглиблення східного напрямку політики ЄС, надання Україні сприяння у підготовці угод про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС, а також запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

Було домовлено про підтримання активного політичного діалогу з Чеською Республікою на двосторонній та багатосторонній основі. Сторони погодилися, що найважливішим заходом на цьому напрямку в найближчій перспективі має стати державний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Чехії 24-25 березня 2009 р. Під час візиту має бути підписана двостороння декларація про поглиблення співробітництва в галузі європейської та євроатлантичної інтеграції.

Чеський міністр запевнив В.ОГРИЗКА у подальшій підтримці його країною міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

У ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомств підписали План консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Чеської Республіки на 2009-2010 рр.