Кабмін затвердить угоди про прикордонний рух з Польщею

Київ. 9 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів готує постанову про затвердження угоди про місцевий прикордонний рух між Україною та Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в Польщі також тривають внутрішньодержавні процедури затвердження цієї угоди.

“Як тільки обидві сторони повідомлять одна одну нотою про те, що внутрішньодержавні процедури завершені, тоді на 10-й день угода набуде чинності”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня 2008 року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, які мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Українсько-польська угода про малий прикордонний рух включала до прикордонної зони понад 1,5 тис. населених пунктів в Україні. За оцінками МЗС Польщі, в цій зоні проживає близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Однак Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км та відмінити обов’язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50-ти до 30-ти кілометрів.