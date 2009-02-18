ВР ратифікувала поправки до Договору до Енергохартії
Київ. 18 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Поправки до положень Договору до Енергетичної Хартії, що стосуються торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 370 народних депутатів із 443, зареєстрованих в сесійній залі.
Закон розроблено Міністерством палива та енергетики на виконання доручення Кабінету міністрів України та з метою забезпечення правової юридичної послідовності двосторонніх торговельних відносин України в рамках Договору до Енергетичної Хартії (ДЕХ) в паливо-енергетичному комплексі.
Законом передбачено ратифікацію Україною Торгової Поправки. Ратифікація Торгової Поправки забезпечить послідовність прийняття зобов’язань по ДЕХ та є засобом встановлення відповідності між СОТ і ДЕХ.
Поправка, в основному, вносить зміни до статті 29 ДЕХ „Тимчасові положення, що стосуються пов’язаних з торгівлею питань” і замінює посилання на ГААТ 1947 р. посиланнями на положення СОТ. Крім того, Торгова Поправка поширює дію правил ДЕХ на пов’язане з енергетикою устаткування (на сьогодні тільки енергетичні продукти і матеріали регулюються Договором) та спрощує в рамках ДЕХ процедуру переходу на режим зобов’язань стосовно максимально допустимого рівня митних податків і зборів, якщо це буде визнано доцільним країнами-членами ДЕХ.
Запровадження Торгової Поправки дозволить забезпечити правову послідовність і фактично встановити режим СОТ в енергетиці.