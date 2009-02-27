Боїнг, що розбився під Амстердамом, мав технічні проблеми раніше

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Боїнг 737-800, що розбився в Амстердамі у середу, 25 лютого, мав технічні проблеми за кілька днів до польоту.

Про це повідомляє бельгійська газета “Le Soir”.

За даними видання на початку цього тижня, у понеділок, 23 лютого, літак було знято з планового рейсу до Мадриду після скарги пілота на проблеми з основним пілотажно-навігаційним індикатором. Турецька авіакомпанія, якій належав літак, Turkish Airlines заявила, що проблемний прибор було замінено, після чого літак здійснив ще 8 рейсів без будь-яких проблем. У літака також було замінено лівий закрилок Крюгера 28 жовтня 2008 року. Ці закрилки відповідають за збільшення підйомної сили літака при зльоті та за гальмування при посадці.

Видання також повідомляє, що слідчі поки не віддають переваги жодній з гіпотез щодо можливих причин падіння літака в 3 кілометрах від аеропорту Схіпхол. Літак після падіння розвалився на три частини, однак не було ні вибуху, ні пожежі. Тим часом співробітники Бюро розслідувань та аналізу в Парижі почали вивчати “чорні” скриньки літака. Перші висновки можуть бути готовими не раніше, ніж за кілька тижнів. Однак офіційні результати, очевидно, з’являться не раніше, ніж за рік, зазначає “Le Soir”.

Загалом на борту літака було 135 пасажирів, 9 з яких загинуло в результаті падіння, серед них 5 громадян Туреччини та 4 – США. 63 особи продовжують перебувати у шпиталях.