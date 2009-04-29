У Будапешті відкрито пам`ятник жертв Голодомору

Київ. 29 квітня. УНІАН. У рамках офіційного візиту до Угорщини Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття пам`ятного знака жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Цей меморіал є нашою спільною святинею. Ми підкреслюємо: українці й угорці спільно стоять супроти будь-якої загрози. Ми віддаємо шану минулому, однак думаємо про майбутнє», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що Голодомор став одним із найжахливіших злочинів проти людства в історії ХХ століття, в результаті якого загинули мільйони українців.

Глава Української держави висловив переконання, що метою штучного голоду було знищити основу української нації, зламати волю до опору, навіки поселити страх, чим убити будь-яку можливість відродження незалежної України. «Це - свідомий геноцид нашого народу. Цинічність, підступність і бездушність режиму посилювалися тим, що протягом десятиліть Радянський Союз приховував від світу правду про свій злочин. Будь-яка публічна згадка про Голодомор неминуче каралася», - переконаний Президент.

Президент наголосив, що без широкого міжнародного осуду Голодомору як геноциду подібні трагедії зможуть повторюватися в інші часи і в інших куточках планети. При цьому, пояснив він, Україна вважає винними у винищенні людей комуністичний режим, сталінізм і радянську систему упокорення.

В.ЮЩЕНКО подякував усім державам і народам, які в листопаді минулого року разом із нами відзначили 75-ті роковини Голодомору, що було всесвітнім проявом співчуття й солідарності. Президент висловив вдячність Угорщині, парламент якої першим у Європі визнав Голодомор геноцидом Українського народу.

Також Президент України подякував усім, хто причетний до відкриття пам`ятника, зокрема, державному керівництву і громадським діячам Угорської Республіки, українській громаді в Угорщині. Він також адресував слова подяки меру Будапешта Гáбору ДÉМСКІ і мерові п`ятого району столиці Угорщини панові Áнталу РÓГАНУ.

У заході також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Дмитро ТКАЧ та голова Державного самоврядування українців Угорщини Ярослава ХОРТЯНІ, представники мерії Будапешту та п`ятого району угорської столиці, угорських політичних партій, депутати Державних Зборів Угорщини, представники української громади Угорщини.

Учасники церемонії запалили символічні свічки пам`яті та встановили їх біля пам`ятника, вшанувавши пам`ять жертв Голодомору хвилиною мовчання. Після чого відбулося покладання квітів до пам`ятного знака.

* * * Пам`ятник розташований у центрі Будапешта на площі Шандора Петефі (лівий берег Дунаю), на перехресті популярних туристичних маршрутів, території, віднесеної до світової культурної спадщини.

Автор пам`ятного знака – професор Львівської національної академії мистецтв Олександр ЗВІР. Висота пам`ятного знака сягає 2,5 м. Поруч із місцем встановлення пам`ятника знаходяться пам`ятний хрест жертвам вірменського геноциду 1915 року та пам`ятний знак жертвам громадянської війни у Греції 1947 року.

Ідея пам`ятного знака - свічка пам`яті з білого мармуру з терновим вінком зі сталі чорного кольору - належить Послові України в Угорщині Д.ТКАЧУ та голові Державного органу самоврядування українців Угорщини Я.ХОРТЯНІ.