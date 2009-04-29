В ЄС зареєстроване зростання Індексу економічних очікувань

Брюссель. 30 березня. УНІАН. У квітні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 2,5 пункти порівняно з березнем – до 67,2 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 3,5 пункти – до 63,9 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань продемонстрував перше суттєве зростання з травня 2007 року.

Згідно з повідомленням, зростання пояснюється перед усім покращенням довіри в промисловості та серед споживачів, які зросли майже на 3 пункти в обох зонах. Крім того, невелике зростання продемонстрував рівень довіри в сфері послуг. Рівень довіри в роздрібній торгівлі зріс в ЄС-27, хоча й знизився в зоні євро. Зниження продемонстрував також рівень довіри в сфері будівництва в обох зонах.

У березні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 0,7 пункти, в ЄС-27 – на 0,6 пункти.