НАТО скорочує військову присутність в Косово

Брюссель. 11 червня. УНІАН. НАТО вирішило значно скоротити свою присутність в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

В своєму рішенні міністри, зокрема, зазначили позитивний розвиток ситуації протягом тривалого періоду часу.

Згідно з сьогоднішнім рішенням, перетворення сил KFOR у так звану “стримуючу присутність” відбуватиметься поетапно і з обов’язковим урахуванням ситуації в регіоні.

Водночас, міністри оборони зазначили, що сили KFOR залишатимуться в регіоні відповідальними за безпеку стільки часу, скільки це буде необхідно для реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1244.