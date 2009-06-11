НАТО скорочує військову присутність в Косово
17:47, 11 червня 2009Новини ЄС
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Рішення міністрів оборони
Брюссель. 11 червня. УНІАН. НАТО вирішило значно скоротити свою присутність в Косово.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.
В своєму рішенні міністри, зокрема, зазначили позитивний розвиток ситуації протягом тривалого періоду часу.
Згідно з сьогоднішнім рішенням, перетворення сил KFOR у так звану “стримуючу присутність” відбуватиметься поетапно і з обов’язковим урахуванням ситуації в регіоні.
Водночас, міністри оборони зазначили, що сили KFOR залишатимуться в регіоні відповідальними за безпеку стільки часу, скільки це буде необхідно для реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1244.
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