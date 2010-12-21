Україна хоче іншого ставлення Румунії

Київ. 21 грудня. УНІАН. Україна хоче іншої атмосфери у ставленні до себе з боку Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми хочемо і прагнемо іншої атмосфери ставлення до України в Румунії», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, на відміну від попередньої влади, нинішня влада не боїться відстоювати національні інтереси попри те, що Румунія є членом НАТО і Європейського Союзу.

За його словами, в Україні хочуть, щоб Румунія була серед партнерів України. «Ми дуже хочемо, щоб Румунія була серед наших друзів і партнерів. Щоб вона також була тою країною, яка щиро підтримує нас у всіх європейських прагненнях, реалізації завдань щодо стабілізації ситуації в регіоні та забезпечення миру і стабільності», - сказав він.

Як зауважив О.ВОЛОШИН, українські дипломати інколи із здивуванням чують окремі заяви, які суперечать цьому з румунського боку.

«Наша позиція наступна: ніхто в Україні не має претензій до Румунії, ані територіальних, ані якихось інших», - сказав О.ВОЛОШИН, додавши, що в Україні дуже хочуть, щоб таких територіальних претензій не було і з боку Румунії.

При цьому він зазначив, що на офіційному рівні про такі претензії не говорять. «Але навіть на рівні політичних дискусій, на рівні ключових політичних сил ми дуже хочемо, щоб атмосфера ставлення у Бухаресті, в інших містах була такою ж, якою вона сьогодні є у Польщі, Словаччині, Угорщині чи в інших державах Європейського Союзу, щоб нас сприймали, як молоду демократію… А не сприймали як якийсь уламок імперії, який у когось колись щось забрав», - сказав О.ВОЛОШИН.