Українська ГТС залишається важливою для Європи

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Україна залишається найбільшим постачальником російського газу в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ісаак ВАЛЕРО ЛАДРОН.

“Як очікується, запит на імпорт газу в ЄС зростатиме в найближчі роки... Немає сумнівів в збереженні важливості української газотранспортної системи для ЄС та всього європейського континенту. Українська ГТС є основним шляхом постачання російського газу до Європи”, - сказав представник Єврокомісії, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість Росії відмовитися від транспортування газу до Європу через Україну.

“Україна з її унікальним географічним положенням має здатності не лише для транспортування газу, але й зберігання та видобування, що також означає можливість більш гнучких пропозицій з боку України у транспортуванні газу”, - додав він.

Разом з тим, як зазначив представник Єврокомісії, Україна має потребу в розробці довготермінової стратегії для того, щоб залишаться надійним та конкурентним гравцем в сфері транспортування газу.

Водночас, І.ВАЛЕРО ЛАДРОН не відповів на запитання щодо того, чи відповідають дійсності звинувачення, висунуті главою “Газпрому” Олексієм МІЛЛЕРОМ у несанкціонованому відборі газу Україною.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після запуску Росією газотранспортних потоків “Північний потік” та “Південний потік” потреба в українському газопроводі відпаде.

На початку лютого “Газпром” скоротив постачання газу до низки європейських країн через аномально холодну погоду.

При цьому, як заявили, зокрема, в австрійській OMV, “Газпром” завчасно попередив європейських колег про скорочення постачань. Однак, після цього керівництво “Газпрому” заявило про те, що скорочення пов’язані з відбором Україною більшої, ніж зазвичай, кількості газу з транзитного трубопроводу.