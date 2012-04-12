Прокурори Харківщини сподіваються на видачу Авакова

Харків. 12 квітня. УНІАН. Компетентні органи Республіки Італія можуть ухвалити рішення щодо екстрадиції до України екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

Він підкреслив, що прокуратура достатньо аргументувала своє клопотання щодо видачі А.Авакова.

За словами О.Бабікова, 4 квітня прокуратура Харківської області офіційними каналами передала до Італії з перекладом італійською мовою матеріали кримінальної справи стосовно А.Авакова.

«Я вважаю, що висунуте нами обвинувачення і матеріали досудового розслідування в достатньому обсязі обґрунтовують те звинувачення, яке ми йому висунули. Особисто я вважаю, що достатньо аргументовано й обгрунтовано матеріали надані італійській стороні підтверджують законність інкримінованого Авакову обвинувачення, і тому я сподіваюсь на те, що наше клопотання про його видачу та екстрадицію до України буде задоволене», - сказав О.Бабіков.

Він висловив сподівання, що за умови прийняття рішення про екстрадицію А.Авакова буде доставлено в Україну протягом кількох місяців. Втім, за словами О.Бабікова, якщо іноземна сторона не видасть його, українська прокуратура буде позбавлена права притягнути А.Авакова до кримінальної відповідальності.

«Перебування особи за кордоном позбавляє нас можливості притягнути її до кримінальної відповідальності на території України», - сказав О.Бабіков.